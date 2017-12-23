ترامب يوقّع قانون الضرائب بعد إقراره في الكونغرس

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس قانون خفض الضرائب عن الشركات والمكلفين بعدما أقره الكونغرس هذا الأسبوع، على أن يطبق اعتباراً من 2018.

وقانون الضرائب الجديد تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار، معززاً أكبر انتصار تشريعي في عامه الأول في المنصب.

ويخفض قانون الضرائب، وهو أكبر إصلاح من نوعه منذ عقد الثمانينيات، ضريبة الشركات من 35 % إلى 21 % ويخفف بشكل مؤقت عبء الضرائب على معظم الأميركيين.

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون قائلين إنه هدية مجانية للأثرياء سيضيف 1.5 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ 20 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويمدد مشروع قانون الإنفاق التمويل للحكومة الاتحادية حتى التاسع عشر من يناير، عند المستويات الحالية إلى حد كبير. لكنه لا يفعل شيئاً لحل نزاعات أوسع بشأن الهجرة والرعاية الصحية والإنفاق العسكري.