روسيا تؤيد خروجاً تدريجياً ومنظماً من تخفيضات الإنتاج مع أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع رويترز، إن بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستنسحبان من تخفيضات إنتاج النفط بسلاسة كبيرة، وإنهما من المحتمل أن تمددا قيود الإنتاج بشكل ما على نحو لا يخلق أي فائض من جديد في السوق.

وذكر نوفاك أنه لا يرى أي ارتباط مباشر بين تخفيضات إنتاج النفط وخطة المملكة العربية السعودية لإدراج أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تستطيع الانسحاب بشكل مفاجئ من تخفيضات الإنتاج حالما تدرج أرامكو في وقت ما خلال 2018، قال نوفاك «الجميع في السوق مهتمون بتحقيق التوازن». ومن المنتظر أن يكون إدراج أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم.

واتفقت أوبك مع منتجين آخرين كبار من خارجها بقيادة روسيا الشهر الماضي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل.

ويهدف هذا التحرك إلى التخلص من فائض المخزونات المتراكم في الأسواق العالمية بقصد رفع الأسعار.

وحسنت روسيا والسعودية علاقاتهما الثنائية بشكل كبير هذا العام وهو ما أثمر عن زيارة إلى موسكو قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفقة وفد كبير.

والنفط مصدر أساسي للإيرادات في ميزانيتي البلدين.

وتنتج أوبك وروسيا مجتمعتين أكثر من 40 % من إمدادات النفط العالمية. وكان تعاون موسكو مع أوبك بشأن تخفيضات الإنتاج، الذي تم ترتيبه بمساعدة بوتين، مهما من أجل تقليص فائض المخزونات العالمية إلى النصف منذ يناير.

ومع ارتفاع أسعار الخام فوق 60 دولاراً للبرميل، عبرت روسيا عن خشيتها من أن تمديد التخفيضات إلى نهاية عام 2018 قد يشجع زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة غير المشاركة في الاتفاق.

وتضغط روسيا من أجل ضمان عدم تسبب خفض الإنتاج في نقص الإمدادات أو أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار يشجع منتجي النفط الصخري على زيادة الإنتاج.

وقال نوفاك إن إنهاء الاتفاق سيحتاج وقتاً. وقال نوفاك إن هناك خياراً لتمديد الاتفاق بعد عام 2018، بينما توقع توازن الأسواق في الربع الثالث أو الأخير من العام المقبل.

وأردف قائلاً «مهمتنا فوق كل شيء هي (تحقيق) توازن مستدام بين العرض والطلب. نهدف إلى الوصول إلى هذه النتيجة. هذا يمكن تحقيقه إذا سارت الأمور على ما يرام... خلال عام 2018».