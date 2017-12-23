النفط يهبط من أعلى مستوى في عامين ونصف

هبطت أسعار النفط أمس مبتعدة عن بعض أعلى مستوياتها منذ عام 2015 بفعل ارتفاع الإنتاج الأميركي وتوقعات إعادة فتح خط أنابيب فورتيز في بحر الشمال.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 58.18 دولاراً للبرميل بانخفاص بلغ 18 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 %، عن سعر التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتاً، أو ما يعادل 0.2 % ، إلى 64.75 دولاراً للبرميل.

وكان برنت أغلق أول من أمس عند 64.90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2015. كما لامس خام غرب تكساس الوسيط مستويات لم يسجلها منذ منتصف عام 2015 خلال الشهرين الماضيين.

وقال تجار إن انخفاض أمس الجمعة سببه توقعات زيادة الإمدادات التي دفعت أصحاب المراكز الدائنة إلى البيع قبيل عطلة نهاية العام.