نمو الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.4 % للربع الثالث

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة أمس، نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني، مقابل نموه بمعدل 0.3 % خلال الربعين الأول والثاني من العام.

جاءت بيانات مكتب الإحصاء الوطني بشأن النمو خلال الربع الثالث، مؤكدة التقديرات السابقة الصادرة في 23 نوفمبر الماضي.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث 1.7% وليس بمعدل 1.5% وفقاً للتقديرات السابقة.

وشكل الإنفاق الاستهلاكي الجزء الأكبر من نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث، حيث زاد الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5%، مع تراجع وتيرة ادخار المستهلكين للمستقبل في ظل ارتفاع معدل التضخم. وبلغ معدل النمو السنوي للإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث 1% وهو أقل معدل نمو له منذ الربع الأول من 2012.

وقال روث جريجوري المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: إن المستهلكين يجب أن يتمكنوا من التخلص من تراجع الدخل الأجر الحقيقي بطريقة جيدة.

من ناحية أخرى ارتفع عجز الميزان التجاري لبريطانيا إلى 7.83 مليارات جنيه استرليني خلال الربع الثالث مقابل 7.67 مليارات جنيه استرليني خلال الربع الثاني.