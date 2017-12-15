الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع أمس مع استقرار الدولار بعد أن هوى في الجلسة السابقة إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

كان رفع الفائدة الأميركية للمرة الثالثة هذا العام متوقعاً على نطاق واسع وأبقى مجلس الاحتياطي على توقعاته لرفعها ثلاث مرات في 2018 بفعل بواعث القلق من تدني معدلات التضخم.

كان الدولار تراجع أمس بسبب بيانات ضعيفة للتضخم الأميركي في نوفمبر وإبقاء البنك المركزي على توقعات أسعار الفائدة دون تغيير.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9% لتسجل 1259.20 دولاراً للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم الذي سجل 1016.80 دولاراً.