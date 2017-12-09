نمو قوي للوظائف الأميركية يرفع «وول ستريت»

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس بعد أن أظهرت أحدث بيانات للوظائف قوة الاقتصاد الأميركي، ودعمت مبررات زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 74.16 نقطة أو ما يعادل 0.31 % إلى 24285.64 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 9.79 نقاط أو 0.37 % إلى 2646.77 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 47.60 نقطة أو 0.7 % إلى 6860.45 نقطة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أمس أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 228 ألف وظيفة.

وارتفع متوسط أجر الساعة خمسة سنتات أو 0.3 % في نوفمبر بعد انخفاضه 0.1 % في الشهر السابق. وتلك أكبر زيادة في خمسة أشهر. ورفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 % من 2.3 % في أكتوبر.