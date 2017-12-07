الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار بدعم من التفاؤل المتعلق بإصلاح ضريبي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1535 بتوقيت جرينتش هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1253.52 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع إلى أدنى مستوى منذ الثامن من أغسطس عند 1252.06 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.85 بالمئة إلى 1255.4 دولار للأوقية.

وصعد الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم بدعم من استمرار تنامي التفاؤل بشأن التقدم الذي يحققه المشرعون الأميركيون فيما يخص قانون ضريبي.

وكبحت الآمال بأن تعزز الإصلاحات الضريبية الأميركية النمو الاقتصادي الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة مثل الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في التعاملات الفورية 0.92 بالمئة إلى 15.81 دولار للأوقية بعدما هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو عند 15.77 دولار.

وتراجع البلاتين 0.28 بالمئة إلى 899.20 دولار للأوقية بعدما نزل إلى أدنى مستوى له منذ 11 يوليو عند 891.50 دولار.

وصعد البلاديوم 2.46 بالمئة إلى 1017.97 دولار للأوقية.

