هبوط أسعار النفط 2 %

هبطت أسعار النفط بأكثر من 2% أمس بعد بيانات أميركية أظهرت زيادة حادة في مخزونات البنزين. وتراجعت أسعار عقود برنت إلى 61.58 دولاراً للبرميل وانخفض الخام الأميركي إلى 56.36 دولاراً.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدةِ، مع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، هبطت الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليون برميل، وهي أدنى مستويات أسبوعية منذ أكتوبر 2015.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت إلى 55.6 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أيضاً أدنى المستويات منذ أكتوبر 2015.