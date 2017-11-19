هوندا تسحب 900 ألف سيارة «أوديسي» بسبب مشكلات في المقاعد

أفادت شركة هوندا موتور اليابانية أمس، بأنها ستسحب نحو 900 ألف سيارة «فان» صغيرة بسبب احتمال ميل مقاعد الصف الثاني فيها نحو الأمام إذا لم تُثبت جيداً بعد تعديل وضعها.

وأضافت الشركة أن عملية السحب ستشمل سياراتها الفان الصغيرة من طراز «أوديسي» المنتجة خلال الفترة من 2011 إلى 2017 باستثناء ألفي سيارة في أميركا الشمالية. وأشارت الشركة إلى أنها تلقت 46 تقريراً عن وقوع إصابات طفيفة متعلقة بهذا الأمر.

وذكرت هوندا أنها ستعمل على إصلاح السيارات التي سيتم سحبها لضمان تثبيت المقاعد بشكل سليم، في غضون ذلك نشرت الشركة إرشادات تفصيلية عن الطريقة التي يتم بها ضمان تثبيت المقاعد.