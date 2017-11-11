«بيتكوين» تهوي أكثر من ألف دولار في 48 ساعة

هبطت عملة بيتكوين دون 7 آلاف دولار، أمس، ليجري تداولها على انخفاض بأكثر من ألف دولار من أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته الأربعاء الماضي. وحققت «بيتكوين» مكاسب كبيرة خلال الشهور الأخيرة، حيث زادت قيمتها سبعة أمثال منذ بداية العام. أثار ذلك الكثير من التحذيرات من أن سوق «بيتكوين»، التي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 100 مليار دولار، أصبحت «فقاعة» على وشك الانفجار.

وبلغت العملة الإلكترونية مستوى قياسياً عند 7888 دولاراً خلال التعاملات الأربعاء الماضي لكنها تراجعت بسرعة من مستوى الذروة ذلك إلى 6718 دولاراً أثناء التداولات أمس. وفي وقت لاحق، تعافت قليلاً ليجري تداولها عند نحو 6880 دولاراً، لكن هذا ما زال يمثل انخفاضاً بنحو 4 % نتيجة التقلبات الكبيرة في أسعارها. لندن - رويترز