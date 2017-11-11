أسهم أوروبا تعاني أسوأ أسبوع منذ أغسطس بتباطؤ نمو الأرباح

عانت الأسهم الأوروبية من أسوأ أسبوع في 3 أشهر أمس، مع الاتجاه لجني الأرباح في ظل تباطؤ نمو الأرباح والتوترات في سوق السندات، لكن الأسواق تظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين.

وتصدرت أسهم ليوناردو قائمة الخاسرين بهبوط 21.6 % بعدما خفضت الشركة الإيطالية أهدافها. وهبط المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.4 % متأثراً بتراجع أسهم القطاع الصناعي بعد يوم من تعرضه لأكبر خسارة في يوم واحد منذ نهاية يونيو وأنهى المؤشر الأسبوع منخفضاً 1.9 % في أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف أغسطس لكنه يظل مرتفعاً 7.5 % منذ بداية العام.

وبحسب تقديرات دويتشه بنك تباطأ نمو ربحية السهم على المؤشر ستوكس 600 إلى 7.6 % بعدما كان قد ارتفع إلى خانة العشرات في الربعين السابقين.

واحتل سهم اليكتا المرتبة الثانية بين أكبر الخاسرين بانخفاض بلغ 10.1 % بعدما أعلنت الشركة السويدية المتخصصة في المعدات الطبية تأخر منتج أساسي. وبددت أسهم أليانز المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة لتغلق منخفضة 0.3 % في أداء دون نظيراتها في القطاع المالي.

وسجلت شركة التأمين الألمانية انخفاضاً بلغ 17 % في صافي الربح وقدمت توقعات أقل تفاؤلاً لأرباح العام بالكامل بعد موجة من الكوارث الطبيعية. وهبط سهم شركة الهندسة الألمانية سيمنس 1.6 % وقاد انخفاضه المؤشر ستوكس 50 إلى التراجع 0.6 %. وهوى مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 2.6 % خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر.

وأغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني منخفضاً 0.68 % بينما نزل مؤشر كاك الفرنسي 0.5 % وداكس الألماني 0.42 %.