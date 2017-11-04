«بي.إم.دبليو» تستدعي مليون سيارة في أميركا الشمالية

أعلنت «بي.إم.دبليو» أمس، استدعاء نحو مليون سيارة في أميركا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق، وأشارت إلى أنها قد توسع عملية الاستدعاء لتشمل بلداناً أخرى.

ويشمل أحد الاستدعاءات 670 ألف سيارة في الولايات المتحدة من الفئة-3 إنتاج الفترة من 2006 إلى عام 2011 من أجل معالجة مشكلة في الكابلات تتعلق بالسخونة وأنظمة تكييف الهواء قد تتسبب في زيادة درجة الحرارة ومن الممكن أن تزيد مخاطر اندلاع حريق.

ويغطي الاستدعاء الثاني 740 ألف سيارة في الولايات المتحدة إنتاج الفترة من 2007 إلى 2011 وتلك السيارات مزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة.

كما تشمل الاستدعاءات سيارات من طرز 128-آي والفئة الثالثة والفئة الخامسة وإكس-3 وإكس-5 وزد-4.