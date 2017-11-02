تثبيت الفائدة الأميركية

المصدر:
  • واشنطن- رويترز
التاريخ:
طباعة Email

أبقى البنك المركزي الأميركي على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير عند 1.00-1.25 بالمئة. وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي ينمو «بمعدل قوي» وسوق العمل تزداد قوة.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon