تثبيت الفائدة الأميركية

أبقى البنك المركزي الأميركي على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير عند 1.00-1.25 بالمئة. وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي ينمو «بمعدل قوي» وسوق العمل تزداد قوة.
أبقى البنك المركزي الأميركي على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة دون تغيير عند 1.00-1.25 بالمئة. وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي ينمو «بمعدل قوي» وسوق العمل تزداد قوة.
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،الجلسة الافتتاحية
افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي
انطلقت أمس وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 6 حالات ستعرض الخاضعين لضريبة القيمة المضافة لغرامات إدارية، وستقوم الهيئة بإصدار
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ورئيسة جامعة زايد، أن
ليس مستغرباً النجاح الكبير الذي تحققه طيران الإمارات مقارنة مع ناقلات عالمية أخرى، إذا ما علمنا أن النمو التي تحققه
رجح خبراء ومحللون تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل خططهم لزيادة مراكزهم
جمع مجلس سيدات أعمال دبي، خلال فعالية خاصة على هامش «المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال» الذي انطلقت فعالياته أمس في
شهدت بورصة دبي للذهب والسلع، ارتفاعاً خلال أكتوبر الماضي، في أحجام التداول لمجموعة العملات الرئيسة الست G6، وعقود
كشفت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي عن أن الاستثمارات الجديدة لقطاع البترول والبتروكيماويات التابع للشركة
انطلقت في دبي أمس أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الليتواني، الذي يعقد ضمن فعاليات الزيارة الموسعة التي تقوم بها
حافظت أسواق الأسهم على تماسكها في مستهل جلسات نوفمبر الجاري بدعم رئيسي من استقرار أداء الأسهم القيادية، وسط شح في