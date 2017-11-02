تثبيت الفائدة الأميركية

اعتاد الناس وعلى مدى أكثر من قرن من الزمان الحصول على الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزتهم الكهربائية عن طريق شبكات الكهرباء لمحطات توليد الطاقة التي تشرف عليها شركات متخصصة لا يهتم العملاء لأمرها إلا عند دفعهم للفاتورة الشهرية.