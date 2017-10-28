النفط يتجاوز حاجز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ صيف 2015

ارتفع سعر النفط، أمس، إلى أعلى مستوى له منذ صيف عام 2015، مع تجاوز خام «برنت» القياسي حاجز 60 دولاراً للبرميل، بدعم من تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك».

وبلغ سجل خام غرب تكساس الأميركي 52.61 دولاراً للبرميل، وهو ما يزيد 25% على أدنى مستوياته في 2017 التي سجلها في يونيو الماضي. ورغم أن تزايد احتمالات تمديد «أوبك» لتخفيضات الإنتاج تعزز التوقعات بتحقيق التوازن في السوق، يظل نمو إنتاج الخام الأميركي مشكلة للمنظمة التي تسعى فيه جاهدة لتصريف تخمة المعروض العالمي.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» إن إعلان السعودية وروسيا بوضوح عن دعمهما لتمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى يزيح الغموض بشأن الإمدادات قبل اجتماع «أوبك» المقبل.