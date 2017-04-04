الذهب يصعد لأعلى مستوى بفعل الدولار ومخاوف أمنية

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع الثلاثاء، بدعم من انخفاض الدولار بعدما حثت بيانات اقتصادية أميركية المستثمرين على إعادة تقييم فكرة رفع أسعار الفائدة قريبا، إلى جانب تزايد المخاوف الأمنية بعد انفجار في روسيا.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1259 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أعلى مستوى منذ 27 مارس عند 1260.09 دولار للأوقية.

فقد قفز المعدن الأصفر 0.6 في المائة، في العقود الأميركية الآجلة إلى 1261.2 دولار للأوقية.

وتصاعدت المخاوف الأمنية في العالم بعد التفجير الذي وقع في عربة قطارات بمترو الأنفاق بمدينة سان بطرسبرغ الاثنين، وراح ضحيته 14 قتيلا و50 مصابا، بما عزز الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في مارس وسيعقد اجتماعه المقبل في مايو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في العقود لفورية 0.6 في المائة إلى 18.34 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في شهر في وقت سابق عند 18.376 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 953.06 دولار للأوقية والبلاديوم 0.7 في المائة إلى 807.9 دولار للأوقية.

