انخفاض الذهب وارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب أمس بفعل ارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعدما حقق المعدن النفيس أفضل أداء فصلي في عام يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1246.84 دولاراً للأوقية في حين هبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1248.9 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15 % ليبتعد عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي.

وحقق الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنحو ‭‭ ‬‬8.4 % على أساس ربع سنوي يوم الجمعة ليسجل أفضل أداء فصلي في عام مدفوعاً في الأساس بالضبابية التي تكتنف سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والانتخابات في أوروبا.