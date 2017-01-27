الدولار يواصل الارتفاع بعد تصريحات ترامب

ارتفع الدولار 0.5 بالمئة أخرى مقابل سلة من العملات اليوم الجمعة بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه سيمضي قدما في فرض ضريبة نسبتها 20 في المئة على السلع القادمة من المكسيك لدفع تكلفة بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية.

وزاد الدولار على مدى يومين في الوقت الذي عادت فيه الأسواق للتركيز على سياسات ترامب الداعمة للتجارة وفي ظل توقعات بأن العملة الأمريكية ستستفيد من زيادة الرسوم الجمركية على الحدود مما دفع الدولار للارتفاع من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الأربعاء لكن دون أن يحقق تغيرا يذكر على مدى الأسبوع.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية 0.3 في المئة إلى 100.66 في التعاملات الأوروبية المبكرة ارتفاعا من أدني مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 99.793 الذي سجله أمس الخميس.

واستقر الدولار عند مستوى 1.0678 يورو فيما ارتفع 0.5 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 115.14 ين.

وارتفع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر أمس الخميس بفضل أنباء عن استحواذ جونسون آند جونسون على أكتيليون في صفقة قيمتها 30 مليار دولار.

وظل الفرنك منخفضا في الأشهر الأخيرة بفضل تدخلات البنك الوطني السويسري (البنك المركزي).