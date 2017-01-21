تنصيب ترامب «يربك» الأسهم العالمية

سيطرت حالة من الحذر والارتباك على تعاملات البورصات العالمية أمس مع بدء تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، حيث تباينت اتجاهات المؤشرات، فيما فضل المستثمرون الترقب والتعامل بحرص وهدوء والابتعاد عن المخاطرة.

وفتحت الأسهم الأوروبية منخفضة قبل تنصيب ترامب، فيما صعدت الأسهم اليابانية وارتفع مؤشر نيكاي بفعل تغطية مراكز مدينة.

وارتفعت الأسهم الصينية بأعلى وتيرة في أسبوعين عقب صدور بيانات النمو والتي أشارت إلى تعافي الاقتصاد.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات أمس، وتتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ ما قبل فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر مع عزوف المستثمرين عن إضافة مخاطر إلى محافظهم قبل تنصيب ترامب.

وخلال التعاملات نزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 % ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية تزيد على 1 %. وصعد المؤشر الأوروبي نحو 10 % على مدى الشهرين الماضيين، لكنه تراجع عن ذروته التي بلغها في أوائل يناير بفعل مخاوف من أن يواجه ترامب صعوبة في تنفيذ وعوده الخاصة بالتحفيز.

وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 %.

ومن بين أكبر الخاسرين سهم إدينريد للبطاقات المدفوعة مقدماً الذي هبط 2.8 % بعدما باعت كولوني كابيتال وهي مساهم رئيسي في إدينريد كامل حصتها البالغة 11.2 % في الشركة.

وكان سهم تريج الدنماركية للتأمين أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس إذ هبط 4.1 % بعد إعلان الشركة عن أرباح دون التوقعات في الربع الرابع.

وانخفض مؤشر ستوكس لقطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.2 % ليصبح أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات الأوروبية مع تراجع أسعار النحاس.

وفتح مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني على تراجع نسبته 0.2 % لكل منهما.

مكاسب محدودة

وارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس مع إقبال المستثمرين على تغطية مراكزهم المدينة، لكن المكاسب كانت محدودة وأحجام التداول منخفضة مع استمرار حالة الحذر في السوق قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وزاد مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 0.3 % ليغلق عند 19137.91 نقطة وعلى مدى الأسبوع انخفض المؤشر 0.8 %.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.4 % إلى 1533.46 نقطة مع تداول 1.79 مليار سهم فقط من الأسهم المدرجة عليه مقارنة مع متوسط حجم التداول البالغ 2.06 مليار سهم في الأيام الثلاثين الماضية.

وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.4 % لينهي التعاملات عند 13747.11 نقطة.

وهوى سهم تاكاتا 21 % في ظل الجهود الإدارية الرامية لإعادة هيكلة شركة صناعة الوسائد الهوائية المتعثرة.

وقال مصدر لرويترز إن هناك مقترحات لإعادة هيكلة العمليات المحلية للشركة تحت ترتيب قضائي.

صعود صيني

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات مسجلة مكاسب أسبوعية، عقب صدور بيانات النمو وعلى خلفية أنباء حول سن السلطات خطة لتخفيف قيود مؤشر التداول إلى جانب تقارير منفصلة أشارت إلى أن خفض شرط نسب الاحتياطي لدى البنوك مؤقتاً للمصارف الكبرى.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 0.70 % إلى 3123 نقطة وهي أعلى وتيرة ارتفاع خلال أسبوعين، مسجلاً مكاسب أسبوعية 0.3 %.

وأظهرت بيانات رسمية أمس نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 % خلال عام 2016 محققاً بذلك مستهدف الحكومة الذي تراوح بين 6.5 % إلى 7 %.

وقالت «رويترز» إن السلطات الصينية خفضت نسب الاحتياطي لكبار المقرضين بواقع نقطة مئوية للتخفيف من ضغوط السيولة قبل عطلة السنة الجديدة.

وبحسب تقارير إخبارية تسعى الصين لتخفيف القيود حول مؤشر تداول العقود الآجلة والتي أدت في السابق لانخفاض أحجام التداول بنسبة 99 %.

حذر

هبطت الأسهم الأميركية في ختام التعاملات أول من أمس بقيادة أسهم قطاعي المرافق والطاقة وسط حذر المستثمرين قبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 72.53 نقطة أو ما يعادل 0.37 % إلى 19732.19 نقطة في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.21 نقاط أو ما يعادل 0.36 % إلى 2263.68 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 15.57 نقطة أو 0.28 % إلى 5540.08 نقطة.