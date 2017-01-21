توقعات خفض الإمدادات تعزز مكاسب النفط

ارتفع النفط 2 % أمس للجلسة الثانية بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلباً قياسياً من الصين وتكهنات بأن اجتماعا لكبار منتجي النفط سيظهر التزامهم باتفاق عالمي لخفض الإنتاج.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.30 دولار أو ما يعادل 2.4 % إلى 55.46 دولار للبرميل.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بارتفاع قدره 1.25 دولار أو ما يعادل 2.4 % إلى 52.62 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المبكر تقييم مدى التزام أعضاء «أوبك» بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها في حين هبطت مخزونات النفط التجارية بالدول المتقدمة في نوفمبر.

استهلاك صيني

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الصيني أن استهلاك مصافي البلاد من النفط الخام ارتفع 3.7 % إلى 47.82 مليون طن أو 11.26 مليون برميل يومياً ليبلغ حجم الاستهلاك اليوم مستوى قياسياً جديداً. وبلغ معدل استهلاك الخام أعلى مستوياته على الإطلاق أيضاً في العام الماضي بأكمله ليصل إلى 10.79 ملايين برميل يومياً.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.8 % في الربع الأخير من العام الماضي بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبلوغ الإقراض المصرفي مستويات قياسية بما أعطاه دفعة مع دخوله في عام 2017 المتوقع أن يكون مضطرباً.

المخزونات الأميركية

غير أن ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة حدت من مكاسب الأسعار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الاميركية أول من أمس إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي في ظل تباطؤ حاد لإنتاج المصافي بينما صعدت مخزونات البنزين وسط ضعف الطلب.

وزادت مخزونات الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير في حين توقع المحللون ارتفاعها 342 ألف برميل. وأظهرت البيانات ارتفاعاً أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات البنزين.

واتجهت العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي إلى تكبد ثاني خسائرها الأسبوعية على التوالي.

إنتاج ليبيا

إلى ذلك قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله لرويترز أمس إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع إلى 722 ألف برميل يومياً بعد تعافيه من انخفاض يرجع في جزء منه إلى سوء الأحوال الجوية.

وارتفع الإنتاج منذ استئناف تشغيل حقل الشرارة النفطي عقب إعادة فتح خط أنابيب غربي الشهر الماضي بعد إغلاقه لمدة عامين.

لكن إنتاج النفط انخفض إلى 655 ألف برميل يومياً بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أخر الشحنات ونقص مساحات التخزين ومشكلات فنية.

وارتفع الإنتاج من مستويات متدنية دون 300 ألف برميل يومياً العام الماضي وهو ما يرجع بشكل كبير إلى إعادة فتح موانئ.

لكن الإنتاج الليبي يظل دون مستواه قبل انتفاضة 2011 حين بلغ 1.6 مليون برميل يومياً.

خام «أوبك»

وتراجع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أول من أمس إلى 51.45 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 52.22 دولاراً.

من جهة اخرى من المقرر أن تعقد لجنة مراقبة الإنتاج التي تشكلت من داخل وخارج (الأوبك) اجتماعها الوزاري الأول من نوعه اليوم بمقر المنظمة بفيينا لبحث آلية تطبيق اتفاق الخفض المتفق عليه بين الدول المنتجة من داخل منظمة (اوبك) وخارجها نوفمبر الماضي والقاضي بخفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع العام الجاري.