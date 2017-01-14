أسوأ أسبوع للدولار في شهرين

سجل الدولار أسوأ أداء أسبوعي في شهرين أمس في الوقت الذي أضافت فيه بيانات تجارية دون التوقعات من الصين المزيد إلى المؤشرات على أن المستثمرين ربما باتوا أكثر ميلاً للنأي بأنفسهم عن اتجاه الإقبال على شراء الدولاروانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف لليوم الثالث بلندن وتراجع نحو 1 % في الأسبوع.

واستقر الدولار عند 114.7 يناً بعد تخليه عن مكاسب متواضعة في التعاملات الآسيوية بينما قفز اليورو إلى 1.0630 دولار ليعزز مكاسبه للأسبوع الرابع .

وظل الاسترليني متذبذباً أمس حيث ستلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطاباً الثلاثاء عن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.