احتيال مالي كل 15 ثانية في بريطانيا

ذكر تقرير صادر عن هيئة مراقبة الاحتيال المالي (FFA) في بريطانيا أن البنوك ومؤسسات المال في بريطانيا تعرضت خلال الشهور الستة الأخيرة إلى أكثر من مليون عملية احتيال مالي، أي بمعدل عملية احتيال واحدة كل 15 ثانية، وبزيادة 53 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتم الكشف عن نتائج التقرير بالتزامن مع الحملة التي تشنها الهيئة في هذه الآونة بالتعاون مع كبرى البنوك البريطانية ومزودي الخدمات المالية الرئيسيين معاً لأول مرة لإطلاق حملة وطنية لمكافحة المجرمين.

وتهدف حملة «خذ خمسة» إلى تسليح المستهلكين والشركات بنصائح عملية ومباشرة للمساعدة في منع الاحتيال المالي، مع التركيز على مكافحة التكاثر الكبير في عمليات الاحتيال التي تتم عبر البريد الإلكتروني والهاتف الذكي والرسائل النصية.

وقالت كاتي وروبيك، مدير هيئة مراقبة الاحتيال المالي: «تمكنّت البنوك البريطانية العام الماضي، من إيقاف حدوث 7 من أصل كل 10 حالات احتيال مالي.