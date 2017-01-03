السعودية تؤكد أهمية تطبيق خفض إنتاج النفط

أكدت المملكة العربية السعودية أمس أهمية التعاون بين منتجي النفط، من أجل الالتزام بقرار خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في نوفمبر على أول خفض في إنتاج النفط منذ 2008 بعدما وافقت السعودية على تحمل العبء الأكبر في ذلك الخفض وأسقطت مطلبها بأن تقلص منافستها إيران إنتاجها هي الأخرى.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه تطرق إلى «نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك في دورته 97 بالقاهرة، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على إقرار تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي».

استقرار

في سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس أن إنتاج روسيا استقر عند 11.21 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي دون تغيير عن مستواه في نوفمبر وهو الأعلى في نحو 30 عاماً.

وفي 2016 بلغ متوسط الإنتاج 10.96 ملايين برميل يوميا ارتفاعا من 10.72 ملايين في 2015.

وقالت وزارة الطاقة إن الخفض المزمع في إنتاجها سيكون تدريجيا إذ لا يمكن تقليص الإنتاج فجأة بسبب ظروف الطقس والظروف التكنولوجية.

وبالنسبة لعام 2017 ككل تتوقع الوزارة أن يتراوح إنتاج النفط بين 548 و551 مليون طن أو ما يعادل بين 11.01 و11.07 مليون برميل يومياً.