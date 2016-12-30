يبتكر مجرمو الإنترنت برمجيات خبيثة يصعب اكتشافها من خلال إدخال شفرات أو أكواد مشروعة في فيروسات التروجان (أحصنة طروادة) والاستفادة منها لإخفاء هذه الفيروسات لأطول فترة ممكنة.
وكشفت إنتل سكيورتي تقريرها الخاص بالتهديدات الأمنية بعنوان McAfee Labs Threats Report: December 2016 معلومات عن كيفية استخدام الشركات لمراكز العمليات الأمنية SOCs، وأهم تطورات برمجيات انتزاع الفدية الخبيثة.
تحذيرات أمنية لتهديدات محتملة
يبتكر مجرمو الإنترنت برمجيات خبيثة يصعب اكتشافها من خلال إدخال شفرات أو أكواد مشروعة في فيروسات التروجان (أحصنة طروادة) والاستفادة منها لإخفاء هذه الفيروسات لأطول فترة ممكنة.