تحذيرات أمنية لتهديدات محتملة

افتتحت دبي للعقارات، رسمياً، المركز المجتمعي في مشروعها «شروق» في مردف. وأشار استطلاع أجرته دبي للعقارات مؤخراً، إلى أن أكثر من 80 % من المتسوقين في الإمارات.