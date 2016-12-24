الذهب يتكبد سابع خسائره الأسبوعية

ارتفع الذهب أمس بدعم من تراجع الدولار لكن المعدن الأصفر اتجه إلى تكبد سابع خسائره الأسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتطبيق المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال 2017.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1131.36 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1133 دولاراً للأوقية. وزادت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأميركية الصنع أكثر من المتوقع في نوفمبر.

وأظهرت بيانات أخرى أمس الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة تفوق التوقعات في الربع الثالث. غير أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة ارتفع لأعلى مستوياته في ستة أشهر الأسبوع الماضي بينما زاد إنفاق المستهلكين بوتيرة محدودة في نوفمبر.

وحلق الدولار دون أعلى مستوى له في 14 عاماً الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع وتراجع مؤشر العملة الأميركية الذي يقيس أداءها أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 102.980.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم تسجل الفضة تغيراً يذكر تقريباً لتستقر عند 15.82 دولاراً للأوقية. واستقر البلاتين عند 903.49 دولارات للأوقية في حين انخفض البلاديوم 0.2% إلى 653.35 دولاراً للأوقية.