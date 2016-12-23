الذهب مستقر في تعاملات ضعيفة قبل العطلات

تحرك الذهب في نطاق ضيق أمس، وسط تعاملات ضعيفة قبل العطلات، مع ترقب المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية.

ولمح مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي رفع أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي، إلى ثلاث زيادات إضافية العام المقبل، مقارنة مع توقعاته السابقة بزيادتين فقط. وقد تحفز البيانات الاقتصادية القوية، الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة قريباً، بدلاً من وقت لاحق، ما سيضغط على أسعار الذهب، حيث تقلص الفائدة المرتفعة، الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالدولار، والذي لا يدر عائداً.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1131.76 دولاراً للأوقية (الأونصة). ولم يشهد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تغيراً يذكر، ليجري تداوله عند 1133.50 دولاراً للأوقية.