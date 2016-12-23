أسهم أوروبا تهبط ونيكاي ينزل من أعلى مستوى في عام

انخفضت الأسهم الأوروبية أمس مسجلة المزيد من التراجع عن أعلى مستوياتها هذا العام على الرغم من أنها تلقت دعماً من سهم أكتيليون المتخصصة في صناعة الدواء، وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.2 % ليسجل تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من يناير يوم الثلاثاء.

وانخفضت الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في عام أمس مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب حققتها أسهم بعينها في الآونة الأخيرة مثل أسهم القطاع المالي لكن التعاملات كانت هزيلة قبيل موسم العطلات. ونزل مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.1 % إلى 19427.67 نقطة .