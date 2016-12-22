الدولار يتخلى عن أعلى سعر في 14 عاماً

تراجع الدولار أمس من أعلى مستوى في 14 عاماً الذي سجله أمس ملتقطاً أنفاسه بعد موجة صعود استمرت منذ انتخابات الرئاسة الأميركية التي أجريت في 8 نوفمبر الماضي.

وارتفعت الكرونة السويدية إلى أعلى مستوى لها في شهرين أمام اليورو بعدما أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الأساسي عند 0.50% ومدد برنامجه للتيسير الكمي وشراء السندات وترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%.

وقال البنك المركزي السويدي إنه سيمدد برنامجه لشراء السندات خلال النصف الأول من 2017 بنحو 30 مليار كرونة أو ما يوازي 3.2 مليارات دولار.

وأكد البنك استمرار انتهاجه لسياسات نقدية توسعية خلال الفترة المقبلة مع التركيز على النمو لكنه أشار أيضاً إلى إمكانية خفض معدلات إعادة الشراء «الريبو» على المدى القريب. وزاد الدولار 4.5% منذ بداية العام الحالي أمام اليورو وسلة من العملات، إذ صعد أكثر من 5% منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

ارتفاع اليورو

وفي غياب بيانات اقتصادية كبرى أو كلمات مرتــــقبة لواضعي السياسات واقتراب عطلة عيد الميلاد ارتفع اليورو من أدنى مستوياته في 14 عاماً ليــــعود للتداول عند مستوى 1.04 دولار.

وخلال التعاملات ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0404 دولار بعدما هبط إلى 1.0352 دولار أمس وهو مستوى لم يسجله منذ يناير 2003.

وأمام العملة اليابانية سجل الدولار 117.67 يناً بانخفاض قدره نحو ين واحد عن أعلى مستوى في 10 أشهر ونصف الشهر البالغ 118.66 يناً الذي لامسه في 15 ديسمبر.

وهبط مؤشر الدولار المرجح بالتجارة أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 103.18 بعد أن بلغ 103.65 أول من أمس وهو أعلى مستوياته في 14 عاماً.وهبط اليورو 0.4% أمام العملة السويدية إلى 9.6677 كرونات مسجلاً أدنى مستوى منذ 11 أكتوبر.