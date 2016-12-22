النفط يرتفع وسط تعاملات ضعيفة قبل الأعياد

ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأميركية على الرغم من ضعف نشاط التداول قبيل عطلة عيد الميلاد، فيما قالت روسيا إن الثقة لازمة لنجاح اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بسعر 53.56 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بارتفاع 26 سنتاً عن سعر آخر تسوية.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 55.57 دولاراً للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتاً. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس: إن الثقة بين الدول المنتجة للنفط مهمة لنجاح اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج.

اتفاق

ووقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في وقت سابق من الشهر اتفاقاً لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً بهدف دعم الأسعار المنخفضة.

ولدول أوبك مواقف تاريخية متباينة فيما يتعلق بالالتزام بمستويات الإنتاج المستهدفة، حيث لا تنفذ تعهداتها في الكثير من الأحيان.

لكن نوفاك قال إنه متفائل بشأن الاتفاق الأخير. وقال نوفاك لتلفزيون روسيا 24: «ليس لدينا أسباب للاعتقاد بأن شخصاً ما سوف يخرج عن الاتفاق».

وأضاف: «من المهم أن نحافظ على الثقة بين الدول. إذا فشلنا فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات مماثلة في المستقبل. الدول يجب أن تلتزم بهذه الاتفاقيات».

خام عمان

ارتفع سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان ـ تسليم فبراير 2017 لدى تداوله في بورصة دبي للطاقة أمس 0.88 دولار أميركي للبرميل مقارنة بسعر تسويته أول من أمس ليبلغ خلال التعاملات 53.55 دولاراً.

وتراجعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الـ14 أول من أمس 51.99 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر يوم الاثنين الذي وصل فيه إلى 52.18 دولاراً للبرميل.