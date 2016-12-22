الذهب يعوّض خسائره المبكرة

ارتفع الذهب أمس معوضاً خسائره المبكرة التي تكبدها في وقت سابق مع نزول الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاماً الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1135.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% أيضاً إلى 1138.10 دولاراً .

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى 3 زيادات جديدة العام المقبل.

وقد يؤدي ارتفاع الفائدة العام القادم إلى تعزيز الدولار بما يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.1% إلى 16.10 دولاراً بعدما بلغت الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ 11 أبريل عند 15.59 دولاراً .

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 919.40 دولاراً بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 662.50 دولاراً بعدما لامس أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 660.22 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.