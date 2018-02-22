الابتكار خارطة طريق

الابتكار مفهوم متفرد، يعبّر عن الإبداع الخلاق في مجال ما، أو فكرة، أو أسلوب عمل أو حتى منتج، للوصول إلى أفضل مستوى وأجود خدمة، لجعل العالم أفضل للعيش والعمل والسعادة.

وللابتكار قصة جميلة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد غدت الدولة خلية نحل، وأصبح فيها الابتكار نهج حياة، تتنافس فيها المؤسسات العامة والخاصة على عرض أفضل ما توصلت إليه في مجالات التكنولوجيا، والعلوم، والصناعة، وغيرها.

ولم تكتفِ الدولة بعرض الابتكارات فحسب، بل دعمتها بسن التشريعات والممارسات والأسس لإدارة الابتكار على المستويات الحكومية والخاصة كافّة، وتعمل على تشجيع عرض ابتكارات المؤسسات والهيئات خلال فبراير الجاري باعتباره شهراً للابتكار، ما أثمر العديد من المبادرات الخلاقة في مختلف الجهات والمؤسسات.

فعلى صعيد الجهود الحكومية، أطلقت الإمارات منصات وحاضنات تسهل عملية الابتكار، كجهود مركز الشيخ محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وما يحتويه هذا المركز من أسس تعليمية ودورات تدريبية داعمة للمهتمين في هذا المجال، كدبلوم الابتكار الحكومي، كما أن المركز يعتبر مختبراً كبيراً مبنياً على أسس علمية ومنهجية للوصول إلى أفضل الأفكار المبتكرة والخلاقة في العديد من المجالات كالفضاء، النقل، الطاقة المتجددة، الصحة، التعليم، من خلال عقد اللقاءات وورش العمل المشتركة التي تضم موظفين من مختلف الجهات الحكومية في الدولة، يجتمعون جميعهم في مختبر الإبداع الحكومي لطرح أفضل الحلول والأفكار.

كما تتسارع وتيرة الإنجاز في المؤسسات الحكومية والخاصة لطرح كل جديد في مجال الخدمات، فنرى العديد من الجهات التي تطلق المسابقات والجوائز لتشجيع العاملين فيها على الابتكار.