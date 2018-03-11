خالد بن كلبان يفوز بجائزة القيادة للرؤساء التنفيذيين

فاز خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار بجائزة القيادة التي تمنحها المنظمة الباكستانية للرؤساء التنفيذيين لتعزيز القيادة وريادة الأعمال (بيبول).

وسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الجائزة خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته المنظمة في دبي وحصل بن كلبان على الجائزة تقديراً لمساهمته في مختلف قطاعات الأعمال ودوره في تعزيز سمعة دبي على الخريطة الدولية من خلال أفكاره ورؤيته المستقبلية.

وقال خالد بن كلبان: «إنه شرف عظيم حصولي على جائزة القيادة، وأشكر المنظمة التي منحتني هذا التكريم الخاص. لقد كانت رحلة مميزة، وتجربة تعليمية فريدة بالنسبة لي طوال سنوات عملي، التي تعدّ بدورها انعكاساً للنمو الهائل الذي حققته دبي خلال الأعوام السبعة والأربعين الماضية».

وقال كاشف خان، رئيس منظمة «بيبول»: «نتشرف بمنح جائزة القيادة لخالد بن كلبان، تقديراً منا لجهوده في تحقيق النجاح والابتكار والاستراتيجية في مختلف القطاعات. إننا كمنظمة تهدف إلى تعزيز القيادة وروح المبادرة، نقدر الدور الكبير الذي قام به خالد بن كلبان كأحد القادة المميزين في عالم الأعمال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن».

يشار إلى أن «بيبول» تعد منظمة تطوعية غير ربحية، تكرس جهودها لتعزيز القيادة وريادة الأعمال داخل المجتمعات المهنية. ويهدف ميثاقها لإنشاء منصة تسهم في توفير وتعزيز التواصل والإرشاد وفرص العمل للمتخصصين. ويتولى شوكت عزيز، رئيس وزراء باكستان الأسبق دور الراعي الأول لأنشطتها. دبي - البيان