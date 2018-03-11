ملايين درهم وفورات الإنشاءات البترولية من الابتكار 210

كشف المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية (إحدى الشركات التابعة لـ «صناعات» - أبوظبي) عن أن المشاريع الابتكارية المطبقة في الشركة حققت وفراً مالياً بلغ نحو 210 ملايين درهم ما يعادل (57 مليون دولار).

وقال المهندس الظاهري خلال كلمة له في حفل نظمته الشركة الأسبوع الماضي بمناسبة تكريم المشاريع الابتكارية المميزة في الشركة والتي ساعدت على تطوير أعمال الشركة «إن الابتكار هو أساس التنمية المستدامة سواء في العمل الحكومي أو في القطاع الخاص».

وأوضح الظاهري أن النظام البيئي للابتكار في الدولة شهد نمواً سريعاً خصوصاً وأن رؤية أبوظبي 2030 تولي قطاع التعليم أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها لضمان مخرجات تعليمية مواكبة لتطورات العصر مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن «الابتكار هو محرك التقدم، وأن الحكومات التي تفشل في الابتكار سوف تتراجع».

وأشار الظاهري إلى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية قامت خلال العام الماضي باعتماد خطة للابتكار تشتمل على 3 محاور أساسية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى التنافسية للشركة.

منافسة

وأضاف أن المحور الثاني الذي يشجع المنافسة بين المشاريع الابتكارية القائمة أتاح للأقسام ودوائر الشركة المنافسة فيما بينها تطوير إجراءاتها خاصة تلك التي تتعلق بتنفيذ العمل.

وقال المهندس الظاهري: إن المحور الثالث يتضمن طرح مشاريع ابتكارية على مستوى الشركة وتنفيذها ضمن خطط زمنية محددة، مؤكداً أن اللجنة لديها معايير واضحة لاعتماد المشاريع الابتكارية من أبرزها رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية ورفع تنافسية الشركة والحفاظ على البيئة ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة المهنية، فضلاً عن ضمان تلبية احتياجات المتعاملين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الشركة دشنت موقعاً إلكترونياً خاصاً بخطة الابتكار من أجل تسهيل عملية التواصل بين مختلف أقسام ودوائر وموظفي الشركة.

لجنة

وقال: خلال فترة وجيزة تلقت لجنة الابتكار بالشركة حوالي 93 اقتراحاً وأكثر من 43 مشروعاً ابتكارياً في مختلف المجالات العملية والإجراءات والمعايير والنمو والتنويع والكفاءة وتطوير الموارد البشرية والبناء والتركيب. وقد تم تقييمها مرة أخرى، ليتم تحديد 10 مشاريع فائزة.

تكريم

وفي نهاية الحفل أكد المهندس الظاهري على مواصلة الشركة العمل من أجل تعميم ثقافة الابتكار والإبداع على كافة أقسام ودوائر الشركة مؤكداً أن الابتكار أصبح أحد أولويات الشركة وأبرز أهدافها في المرحلة المقبلة داعياً كافة موظفي الشركة للتفاعل مع هذه المبادرات وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين وتطوير كفاءة وبيئة العمل في الشركة مما سيعزز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

استراتيجية

قال المهندس الظاهري: إن الخطة تهدف إلى تشجيع الابتكار وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة التي أعلن عنها أخيراً، لافتاً إلى أن الابتكار يعتبر إحدى أولويات هذه الاستراتيجية وأساساً من أساساتها، موضحاً أن المحور الأول المعني بتعزيز نظام المقترحات الابتكارية يهدف إلى إفساح المجال أمام جميع الموظفين وبمختلف مستوياتهم لطرح أفكارهم وتصوراتهم في مجال الابتكار.