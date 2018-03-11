قمة «قادة التجزئة» تؤكد أهمية الابتكار لتحقيق النمو

تستعرض الدورة الرابعة من «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي تنظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي في 27 و28 مارس الجاري في منتجع فور سيزونز دبي، عدداً من المواضيع المهمة في المشهد الاقتصادي لقطاع التجزئة أبرزها ضرورة ابتكار التجار لتحقيق النمو، والتركيز على توفير تجارب شخصية للعملاء، واستخدام التكنولوجيا والبيانات لخدمة العملاء، وذلك إثر التغييرات الجوهرية في قطاع التجارة والتجزئة مع تغير سلوكيات المستهلكين وأنماط السوق.

وتجمع القمة أكثر من 300 من الخبراء والقادة في قطاعات التجزئة وخبراء السوق لمناقشة مستقبل قطاع التجزئة، حيث تشمل قائمة الشركات المشاركة كلاً من مايكروسوفت ومجموعة شلهوب، حيث ستشهد القمة المقامة تحت شعار «إعادة تخيل التجزئة في الشرق الأوسط: الابتكار والمتغيرات» حضوراً متميزاً من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع.

تجارب

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: لمسنا منذ فترة تغيراً في توجهات تجار التجزئة حول العالم حيث باتوا يركزون على خلق تجارب شخصية ثرية للعملاء تناسب متطلباتهم واحتياجاتهم، خصوصاً مع البدء بدمج التقنيات الحديثة، واستخدام البيانات الدقيقة لتحفيز العملاء على التفاعل مع العروض المتنوعة التي تستهدفهم. إنه من المهم جداً أن يدرك تجار التجزئة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن اعتماد التوجه المبتكر في تلبية متطلبات العملاء عامل أساسي في الحفاظ على رضا وسعادة المتعاملين.

ولفت بوعميم إلى أن هذه القمة تعتبر منصة مثالية لقادة الأعمال لبحث التحديات القائمة، واستكشاف فرص النمو وآفاقها التي نتجت عن التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بالإضافة إلى الاطلاع على مرئيات قيمة حول التوجهات الأساسية التي تعيد صياغة عالم التجزئة العالمي، وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن الإمارة تشكل الوجهة الأبرز لاستضافة هذه الفعاليات المهمة باعتبارها وجهة أساسية لتجارة التجزئة في العالم، مع استمرار جهودها لجذب المزيد من علامات التجزئة العالمية، توفيرها لعروض بارزة للسياح والمقيمين.

وسيشمل الحضور قادة من قطاعات التجزئة والعقارات والتكنولوجيا بالإضافة إلى مطوّري عقارات، وستركز القمة على طرح موضوعات مهمة مثل حالة قطاع التجزئة، والتحول الرقمي، والدور المتطور للمراكز التجارية في المستقبل، واستثمارات القطاع، وتغيير سلوك المستهلك. ومن المقرر أن تكون القمة بمثابة منصة لإطلاق عدد من الدراسات والبحوث من كلية وارتون في الولايات المتحدة، وأكسنتشر، وبي دبليو سي، وفيتش، وماكينزي وشركاه، وجوجل وباين وشركاه، وغيرها.

قيادة

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا»، فراز خالد الرئيسا التنفيذي لمنصة «نون» الإلكترونية، وتيم غرينهالغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الإبداعي فيتش، وباربرا كان، أستاذ التسويق في كلية وارتون جامعة بنسلفانيا، وفيجاي تالوار رئيس التحول الرقمي لـ «فوتلوكر»، وغيرهم.

ومن جهته قال رامي فارس، رئيس قطاع التجزئة والسفر والضيافة في شركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: يشهد قطاع التجزئة تحولات كبيرة تطرحها ابتكارات تكنولوجية سريعة وغير مسبوقة. وسنتمكن في قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من مناقشة الفرص التي يقودها التحول الرقمي، وكيف يمكن لمايكروسوفت أن تساعد تجار التجزئة على إعادة تخيل وتصميم أعمالهم، لتزدهر في البيئة التنافسية التي نعيشها اليوم.

وقال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس إدارة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: يمر قطاع تجارة التجزئة العالمية حالياً في حالة من التغير، حيث يجد تجار التجزئة أنفسهم في تحد للحفاظ على المستهلكين وتبسيط رحلة تسوقهم وتقديم تجربة شخصية ومميزة لهم.

ستكون قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» هذا العام نقطة التقاء خبراء هذا القطاع لطرح طرق التعامل مع التحول في سلوك المستهلك الذي يجبر الشركات على إعادة تصميم طريقة عملهم، ونحن سعداء بالشراكة مع غرفة تجارة دبي لاستضافة هذه القمة المميزة والتي تستمر لمدة يومين وتضم 40 متحدثاً من ثلاث قارات.