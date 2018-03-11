ورد التساؤل التالي لـ« الاقتصادي»: ما آخر التطورات في ما يتعلق بنظام استرداد الضريبة المضافة للسائحين؟
أفادت «الاتحادية للضرائب» أنها تستكمل حالياً إجراءات تنفيذ نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة.
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