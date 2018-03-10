أبوظبي وجهة عالمية شاملة تلبي كافة احتياجات السائحين

وصفت جريدة «تليغراف» البريطانية الشهيرة أبوظبي بأنها وجهة سياحية عالمية شاملة وتلبي كافة الاحتياجات التي يمكن أن تخطر على أذهان السائحين، فهي تلائم الباحثين عن الترفيه العائلي، الهدوء، البحر، الشمس، الثقافة، الرياضة، المغامرة، الصخب، وكافة عوامل الجذب الأخرى التي تستقطب جميع أنواع وفئات السائحين من كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً عن مغامرات البراري في أبو ظبي. وذكرت تليغراف في تقريرها أن أبوظبي موطناً لأكبر صحراء رملية في العالم، شريط ساحلي يتجاوز طوله 250 ميلاً، أكثر من 200 جزيرة، فضلاً عن مجموعة رائعة من المدن الترفيهية وحلبة مرسى ياس المخصصة لسباقات السيارات فورمولا 1 العالمية الشهيرة.

وأكد تقرير تليغراف أن أبوظبي تعد وجهة سياحية مثالية للأزواج، سواء المحبين للهدوء منهم أو الشغوفين بالمغامرة.

وسردت الصحيفة في تقريرها بعضاً من أهم وجهات ومعالم أبوظبي، مثل واحة ليوا، نادي أبوظبي للفروسية، مدينة ملاهي عالم فيراري، حديقة ياس ووتر ورلد للألعاب المائية، وغيرها.