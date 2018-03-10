أبوظبي الوجهة الأكثر أماناً للزائرين في استبيان «بورصة برلين»

فازت أبوظبي بجائزة أفضل وجهة في فئة «الأمان الشخصي» للمسافرين في استبيان مؤشر الرضا عن الوجهات السياحية الذي أجري خلال فعاليات معرض بورصة السياحة العالمية في العاصمة الألمانية برلين والذي يعد من أكبر المعارض الدولية المخصصة لصناعة السياحة بالعالم.

شارك في الاستبيان أكثر من 70 ألف مسافر عالمي في 24 من أسواق السفر الرئيسة من خلال تقييم جميع رحلاتهم عبر العالم على مدار عام 2017. وتضمنت الفئات الأخرى في الاستبيان تقييم أماكن الإقامة والطعام ونوعية الشواطئ.. حيث تم تكريم 7 من أرقى فنادق العاصمة لفوزها بجائزة «الفنادق الأكثر شعبية» في الإمارة.

وتسلم الفائزون جائزة «هوليداي شيك أوارد» في جناح أبوظبي الذي تشرف عليه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويضم 48 من شركائها العاملين في قطاع السياحة من بينهم الفنادق والمنتجعات ووكلاء السفر والعطلات والجولات وشركات إدارة الوجهات إلى جانب معالم ومرافق ثقافية وسياحية ومنشآت ترفيهية.

كما منحت جائزة «هوليداي شيك أوارد الذهبية» إلى 5 فنادق بعد فوزها بهذه الفئة للسنة الخامسة على التوالي.. وهي: فندق وفلل بارك حياة أبوظبي وفندق سوفيتل أبوظبي الكورنيش وقصر الإمارات وخالدية بالاس ريحان من روتانا وفندق انتركونتيننتال أبوظبي.. فيما انضمت جميرا أبراج الاتحاد وبيتش روتانا أبوظبي إلى قائمة «الفنادق الأكثر شعبية» في الإمارة.

يشار إلى أنّ جائزة «هوليداي شيك أوارد» يتم الفوز بها بناءً على تعليقات النزلاء وقد تم استخدام أكثر من 900 ألف من هذه التعليقات في توزيع جوائز هذا العام والتي أسفرت عن فوز أبوظبي بخمس جوائز ضمن الفئة الذهبية. وساهمت هذه الجائزة على مدار 13 عاماً في التعرف على الفنادق الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.