«ذا إيكونوميك تايمز»: سوق دبي العقاري الأكثر ربحية وأمناً في العالم

ذكرت «ذا إيكونوميك تايمز» الهندية أن عقارات دبي باتت واحدة من أكثر أسواق العقارات ربحية وشفافية وأمناً على مستوى العالم. ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن استقطاب دبي للمستثمرين الهنود.

وأشارت في تقرير بعنوان «لماذا سيكون الهنود أكبر مستثمر عقاري أجنبي في دبي؟» أن هيئة التنظيم العقاري في دبي قدمت قبل عامين للسلطات المعنية بتنظيم سوق العقارات في الهند نموذجاً ملهماً لإصلاح إطارها التنظيمي.

وأوضحت أن إجراءات «ريرا» لا تسمح للمطور في دبي بالتصرف في أموال المشتري المودعة في حسابات الضمان العقاري إلا عبر آلية صارمة تقوم على معدلات الإنجاز في المشروع، وهذا عامل جذب للمستثمر الهندي.

وأوردت الصحيفة، وهي ثاني أكبر صحيفة اقتصادية تصدر باللغة الانجليزية في العالم من حيث عدد القراء، أسباباً أخرى مشجعة للهنود أبرزها البنية التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الذي يتيح سهولة الوصول إليها، فضلاً عن تبنيها سياسات اجتماعية واقتصادية منفتحة والاستقرار السياسي الذي تتمتع به.