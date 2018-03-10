خبراء: اكسبو دبي يرفع الطلب في سوق السيارات

أثار معرض إكسبو دبي 2020 تفاؤلا جديدا في سوق خدمات المركبات الإمارات، حيث يتأهب المصنعون الدوليون للحصول على فرص عمل جديدة حيث تجري الاستعدادات النهائية على قدم وساق للحدث العالمي الضخم.

ومن المتوقع أن يجذب أول معرض إكسبو عالمي في الشرق الأوسط أكثر من 25 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، بتكلفة تبلغ 9 مليارات دولار على الأقل وهو ما يشير إلى أن الإمارة المضيفة تقوم بتذليل كل العقبات لتقديم مرافق وبنية تحتية حديثة.

وبفضل عقود الإنشاءات المرتبطة بمكان الحدث التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي تم منحها في عام 2017 وحده، فمن المتوقع أن تؤدي زيادة المركبات التجارية والثقيلة فضلا عن السيارات إلى زيادة مقابلة في الطلب على قطع الغيار، الاكسسوارات، الإطارات والبطاريات إلى جانب مجموعة الخدمات والبنية التحتية المتعلقة بالصيانة.

وقد ضخت فرص الأعمال الممكنة زخما جديدا للاعبين الدوليين في صناعة خدمات المركبات، حيث يستعد أكثر من 2,000 عارض من 57 دولة لعرض أحدث منتجاتهم وخدماتهم في الدورة الـ 16 من أوتوميكانيكا دبي في 2018.

وتستهدف الشركات العارضة في حدث الأيام الثلاث، والذي يقام في الفترة من 1 إلى 3 مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، نمو الأعمال التجارية على نطاق واسع لتصل إلى ما بعد العرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر.

ويرى الخبراء والمشاركون في في أوتوميكانيكا دبي 2018 أن معرض دبي إكسبو 2020 سيزيد حجم الإنتاج في سوق السيارات «.

وكان مارك بارلي، المدير التنفيذي في Supreme Springs يتابع معرض إكسبو 2020 عن كثب منذ إعلان إقامته في دبي.

وقال بارلي:»في هذه المرحلة، نحن نرى أن معرض دبي إكسبو 2020 سيزيد قطعا حجم الإنتاج في سوق السيارات حيث سيكون هناك المزيد من الشركات الراغبة في دخول السوق. إن العرض الذي رأيته إيجابي للغاية، وقد كنت أتابع المشروع«.

وقال لوكا بيتي، مدير وحدة أعمال خدمات المركبات في UFI Filters إن الشركة عززت مكتبها في دبي مؤخرا لتحسين دعم خدمة العملاء مع نمو الأعمال في الإمارات والمنطقة».

كما تشارك Autopumps من المملكة المتحدة لأول مرة في أوتوميكانيكا دبي 2018، وستعرض مجموعة مضخاتها للمركبات التجارية والصناعية. وقال بيل كوتن، المالك والمدير الإداري لشركة Autopumps: «سيكون معرض دبي إكسبو 2020 بمثابة مركز عالمي للابتكار والتعاون، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي للغاية على سوق السيارات الإقليمي.

»ومن خلال جلب قادة الصناعة وصناع القرار والعقول البارزة تحت سقف واحد، تسهل هذه الأحداث المحادثات التي تمكّن التنمية والتفكير المستقبلي في صناعتنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

إلا ان كوتن حذر من: «أن القرارات غير المسبوقة حول المقاييس الزمنية المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية على المستوى الإقليمي، لا بد من التوضيح أكثر بأطر زمنية واقعية، العوملة في بناء البنية التحتية».

وقد حققت شركة «آلكو فيلترز»، العارض الدائم في المعرض عائدات أعمال جديدة بلغت عشرة ملايين دولار منذ بداية المشاركة في المعرض في 2006. وقال لويزوس لوكا، المدير التنفيذي لشركة ألكو فيلترز، مع قدوم اكسبو 2020 في من المرجح أن تتحسن الأعمال«.

وقال لوكا:»من الواضح أن معرض دبي إكسبو 2020 سيخلق طفرة في البنية التحتية من شأنها أن تدفع صناعة البناء والتشييد وبالتالي صناعة الفلاتر الثقيلة للأمام. كما سيكون لذلك تأثير مضاعف في سوق السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «.

ويغطي أوتوميكانيكا دبي 2018 ستة أقسام للمنتجات هي القطع والمكونات، الالكترونيات والأنظمة، الاكسسوارات والتخصيص؛ الإصلاح والصيانة؛ غسيل السيارات والرعاية و التجديد؛ والإطارات والبطاريات.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط:»إن الأحداث الضخمة مثل معرض دبي إكسبو 2020 لها تأثير على العديد من القطاعات في المنطقة مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية الجديدة وأنظمة الدعم والخدمات اللوجستية والتسهيلات التجارية.