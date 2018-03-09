«أبوظبي للأوراق المالية» يؤكد تقديره لعطاء المرأة

احتفل سوق أبوظبي للأوراق المالية بيوم المرأة العالمي مع موظفاته تعبيراً عن تقديره لجهودهن وعطائهن المثمر، وتأكيداً منه على أهمية مشاركة المرأة في القطاع المالي وضمن سياسة الحكومة الرشيدة في تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة. واعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه نهجاً يوفر بيئة عمل إيجابية تجمع بين الخصوصية والحماية والكفاءة للمرأة العاملة.

ورفع راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموظفات السوق التهنئة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وأكد أن ثقافة دعم المرأة في الدولة ليست وليدة اليوم.

حيث وضع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس دولة الاتحاد اللبنة الأولى لها، حيث فتح سموه المجال لها نحو المشاركة في مسيرة البناء بتوفير جميع المقومات الداعمة لها التي أهلت المرأة للوصول إلى ما حققته اليوم من إنجازات تعد مصدر فخر واعتزاز للنساء على وجه العموم.

اهتمام كبير

وتنعم المرأة في الإمارات باهتمام كبير من أم الإمارات والدور المحوري الذي قامت به، ولاتزال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لم يقتصر دورها على دعم المرأة الإماراتية فحسب؛ لكنه امتد ليشمل المرأة العربية عموماً من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات والمشروعات.

كما أن الدعم يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات، ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار.

وهنأ عبدالعزيز النعيمي، مساعد الرئيس التنفيذي، جميع موظفات السوق بهذه المناسبة وحثهن على بذل المزيد من العطاء من أجل رفعت الوطن.

وأعطت مشاركة المرأة في مختلف إدارات السوق نتائج إيجابية حيث أثبتت جدارتها بجميع ما أوكل لها من مسؤوليات، في إدارات وأقسام مفصلية عديدة تتولاها المرأة في السوق بجدارة وكفاءة. ويشكل عدد الموظفات في السوق 57 تعادل 47% من إجمالي موظفي السوق، وبلغ نسبتهن في مناصب مديري أقسام ورؤساء إدارات 25% من إجمالي هذه المناصب في السوق.