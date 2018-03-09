«أو سي إي للصناعات» تزيد قدرتها الإنتاجية في مصنع دبي

تعتزم شركة «أو سي إي» للصناعات المتخصصة في سكب وتصنيع الألمنيوم لتلبية متطلبات قطاعات المركبات والتكييف والتبريد والتطبيقات الهندسية والصناعية المختلفة، توسعة طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 10 آلاف طن بمقدار 5,000 طن بحلول نهاية العام.

وتمتلك الشركة مصنعاً على مساحة 10 آلاف متر مربع بمجمع دبي الصناعي لتوسعة نشاطاتها في قطاع المركبات العالمي، الذي يستحوذ حالياً على 65% من أعمال الشركة.

وحقق القطاع أخيراً نمواً كبيراً. وأصبحت «أو سي إي» للصناعات أول شركة إنتاج وسكب ألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحوز ترخيص آي ايه تي إف 16949:2016، وهو أحد أهم المعايير العالمية المستخدمة في مجال إدارة الجودة في قطاع المركبات، وهو ترخيص إجباري في سلسلة الإمداد العالمية في هذا المجال.

وقال مجدي صمول، الرئيس التنفيذي لشركة «أو سي إي» للصناعات: «فخورون بكوننا أول شركة في المنطقة تحصل على ترخيص آي ايه تي إف 16949:2016، وهو شهادة بامتياز خبراتنا في إنتاج أنابيب ووصلات الألمنيوم الخاصة بقطاع المركبات، وها نحن خلال فترة بسيطة لم تتعدَ 5 سنوات ننافس بقوة كبار المنتجين العالميين في هذا القطاع، واليوم.

تأتي أنابيب إم بي إي متعددة القنوات التي ننتجها تستخدم عالمياً ضمن المنتجات الأصلية الخاصة بالمركبات أو إي إم، في أكبر شركة سيارات، ونختص كذلك بصناعة أنابيب تبريد البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية وحالياً نزود منتجاتنا لشركة سيارات كهربائية معروفة عالمياً، وقبل سنتين بدأنا تزويد منتجاتنا للسوق الأوروبية، ومنذ العام الماضي بدأنا إدخال منتجاتنا سوق أميركا الشمالية».