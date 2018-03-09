4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.2 مليارات درهم، كان أبرزها رهونات بقيمة 2.8 مليار درهم من خلال 283 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 744 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 129 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و615 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة ند الحمر.

وتصدرت اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 141 مليوناً.

جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل .

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيل 66 مبايعة بقيمة 66 مليوناً وسجلت الرهونات 2.8 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 2.4 مليار درهم و195 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم كان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 470 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.5 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.2 مليار درهم من خلال 56 إجراء. وتم تسجيل 138 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 150 مليون درهم و104 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة القصيص الثانية.

وتصدرت اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 8 ملايين. وسجلت الرهونات 1.2 مليار درهم منها 21 رهونات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم و35 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم كان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 1 مليار درهم ورهن بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 39 مليون درهم.