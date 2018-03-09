«اتصالات» تطلق مجموعة باقات «أبشر» حصرياً للمواطنين مع مزايا خاصة

أعلنت «اتصالات» إطلاق مجموعة باقات «أبشر» لمواطني الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة بالدولة التي تدعم استقطاب الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع الخاص.

والمحافظة عليها من خلال طرح حزمة من المشاريع والمبادرات مع المؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم عروض ومزايا خاصة وحصرية للمواطنين تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وسيحظى عملاء الخدمة المفوترة المقدمة من «اتصالات» والعاملين في القطاع الخاص على أربعة خيارات من باقات «أبشر» تشمل بيانات ودقائق للمكالمات المحلية. كما سيحظى عملاء eLife أيضاً على سرعة مضاعفة مجاناً للاستمتاع بتصفح شبكة الإنترنت ومشاهدة الفيديو والبقاء على اتصال على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسعى «اتصالات» دائماً كشركة وطنية للإسهام في أي عمل تنموي يدعم الجهود الرامية إلى النهوض بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، تنفيذاً لأهداف مبادرة أبشر التي أطلقتها القيادة الرشيدة من أجل دعم واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع الخاص.

والارتقاء بمؤسسات الدولة، سيراً على نهج الوالد المؤسس طيب الله ثراه، وترسيخاً لمبادئ «عام زايد» التي تدعو إلى التآزر والترابط بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق النمو المستدام. وتتّسم باقات «أبشر» المقدمة من «اتصالات» بالتنوع والمرونة.

٤ باقات

الباقة (مع عقد 12 شهراً) المزايا درهم/‏ شهر

باقة أبشر 1 590 دقيقة + 7 غيغابيت 129

باقة أبشر 2 590 دقيقة + 26 غيغابيت 249

باقة أبشر 3 590 دقيقة + 58 غيغابيت 599

باقة أبشر4 مع عقد 24 شهراً 1200 دقيقة + 18 غيغابيت 250