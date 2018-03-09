21.4 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في شهرين

وصل إجمالي عدد مستخدمي المطارات في الدولة خلال أول شهرين من العام الجاري إلى نحو 21.4 مليون مسافر مقارنة مع 22 مليون مسافر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

حيث استحوذ مطار دبي على نحو 73% من مجمل عدد المسافرين بحسب بيانات صادرة عن مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني. وفي ما يتعلق بالحركة الجوية أظهرت البيانات أن إجمالي الحركة الجوية في أجواء الدولة خلال أول شهرين من العام الجاري وصل إلى 138 ألف حركة موزعة بين 73.2 ألف حركة و64.75 ألف حركة جوية في فبراير الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الحركة الجوية في أجواء الدولة بنسبة 48.5% بما يعادل 66.85 ألف حركة جوية، بينما وصل عدد الحركات الجوية في مطار أبوظبي إلى 21.6 ألف حركة، ثم مطار الشارقة 12.8 ألف حركة، ومطار آل مكتوم 4.2 آلاف حركة.