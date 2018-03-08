جمارك دبي تحتفل بمرور 30 عاماً على إطلاق النظام المنسّق لتصنيف البضائع

واكبت جمارك دبي احتفال منظمة الجمارك العالمية بالذكرى الـ 30 لانطلاق النظام المنسّق لتبويب وتصنيف البضائع، وبهذه المناسبة نظمت إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ فعالية لموظفي الإدارة احتفالاً بهذه المناسبة، حضرها أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وعبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وأحمد الخروصي مدير إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ وحميد محمد رشيد مدير إدارة المراكز الجمركية الجوية.

وأعرب أحمد محبوب مصبح عن تقديره الكبير لجهود الموظفين في تطوير العمل الجمركي وتطبيق النظام المنسق لتبويب وتصنيف البضائع بكفاءة عالية.

وقال: القدرات والمهارات المطلوبة في الموظف الجمركي تتطلب تأهيلاً وتدريباً مميزاً لا توفره المؤسسات الأخرى غير الجمركية ولذلك أطلقنا بالتعاون مع جامعة دبي برنامج دبلوم وبكالوريوس متخصصاً في سلسلة الإمداد والعمل الجمركي يهدف إلى تطوير وتأهيل موظفين متخصصين للعمل في قطاع الجمارك، وتعتبر إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ من الإدارات المتخصصة التي يتطلب العمل فيها تأهيلاً جمركياً، يمكن الموظفين في الإدارة من التعامل بكفاءة مع الجوانب المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات التجارية وتنفيذ قوانين وأنظمة الجمارك.

وأضاف: يعد النظام المنسّق لتبويب وتصنيف البضائع من أهم الأنظمة الجمركية العالمية التي ساهمت في تطوير العمل الجمركي دولياً من خلال توحيد تصنيف البضائع في غالبية الدول ما يسهل التعامل مع حركة التجارة بالبضائع وفقاً لنظام تبويب موحد يضم حوالي 7500 بند لمختلف أنواع البضائع والسلع، ويدعم النظام التعامل مع بضائع التجارة جمركياً وضريبياً، حيث اعتمدته محلياً الهيئة الاتحادية للضرائب في التعامل مع البضائع لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما أن النظام المنسّق لتبويب وتصنيف البضائع يعزز تطور حركة التجارة العالمية مدعومةً بالتقدم المتصاعد للتجارة الإلكترونية عبر العالم، حيث نعمل في جمارك دبي على تطوير عملنا وتحسين أدائنا بسرعة وكفاءة عالية لنواكب هذه التطورات دعماً لموقع دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.

حرص

وقال أحمد الخروصي: تحرص إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ على تنظيم هذه الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ 30 للنظام المنسّق الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1988، حيث يتيح النظام المنسّق لعالم متعدد النُظم إمكانية التحدث بلغة واحدة.