دبي رابع أسرع سوق عقاري تطوراً في العالم

ذكر تقرير مؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية أن مدينة دبي احتلت المركز الأول من حيث إنفاق السائحين لمدة ليلة واحدة، حيث بلغ الإنفاق لسياح الليلة الواحدة العام الماضي 28.5 مليار دولار. وجاءت مدينة نيويورك في المركز الثاني بإنفاق بلغ 17 مليار دولار عام 2017.

كما أضاف التقرير أن دبي احتلت المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الفنادق فئة 5 نجوم، بعد مدينة لندن مباشرة. وبلغ عدد فنادق الخمس نجوم في دبي العام الماضي 61 فندقاً، بينما بلغ العدد في لندن 75 فندقاً، بينما حلت مدينة نيويورك في المركز الثالث بعدد فنادق 59 من فئة 5 نجوم. وكانت دبي هي المدينة الوحيدة في المنطقة الواردة في هذه الفئة. وجاءت باريس وميامي ولوس أنجليس وبانكوك وشانغهاي وواشنطن العاصمة وروما في المراكز التالية على الترتيب.

وذكر تقرير نايت فرانك أن دبي جاءت في المركز الرابع عالمياً بين أفضل 10 أسواق عقارية تطوراً العام الماضي 2017، متفوقة على لندن ومدريد.

وأضاف التقرير أن جزر النخلة، أول سلسلة جزر اصطناعية وأكبرها في العالم، رسخت نفسها بسرعة كعنوان عالمي يقصده المشاهير. وتحتوي الجزيرة منذ بدايتها على وحدات عقارية فاخرة بنيت على الفرع الـ16 للجزيرة وعلى جذعها، وهي تجذب شباب المحترفين والعائلات والمشاهير على السواء.

وقالت نايت فرانك: الآن مع تطوير مشروع ذا بوينت ونخيل مول، اللذين يحتويان على مساحة تبلع 5.9 ملايين قدم مربعة مخصصة للترفيه والمطاعم والتجزئة، فإن جاذبية جزيرة نخلة جميرا تزداد بشكل كبير. وجاءت برلين في المركز الأول، وتلتها ميلانو في المرتبة الثانية، ثم باريس في المركز الثالث، فيما حلت مدريد في المركز الخامس بعد دبي. وجاءت كوت دازور والألب السويسرية وكيب تاون ونيروبي ولندن في المراكز التالية حتى العاشر على الترتيب.