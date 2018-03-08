طيران الإمارات تصدر صكوكاً بالحجم القياسي

انتدبت طيران الإمارات، بنوكاً عدة، لترتيب حملة عالمية تنطلق اليوم، وتنتهي 13 مارس الجاري، لمقابلة مستثمرين عالميين، بشأن إصدار صكوك مقومة بالدولار. وقالت طيران الإمارات في بيان، إن الصكوك، ربما تصدر الأسبوع المقبل، وستكون بالحجم القياسي، الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وستستخدم حصيلة البيع في تمويل أغراض عامة للشركة.

وذكرت مصادر مطلعة على عملية الإصدار، لـ«البيان الاقتصادي»، أن حجم إصدار الصكوك، سيتراوح من 750 مليون دولار إلى مليار دولار.

وستكون لأجل عشر سنوات، وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: