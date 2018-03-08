«أدنوك» تطرح مناطق جديدة للاستكشاف قريباً

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عزمها التوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات، للاستفادة من تنامي الطلب على المشتقات والمنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المرتفعة، لا سيما في أسواق آسيا، التي تشهد نمواً متسارعاً. وقالت الشركة في بيان أمس، إنه سيتم قريباً، طرح مناطق جديدة للاستكشاف، من خلال عطاءات منافسة تجارياً وفنياً. وتعد هذه الخطوة، فرصة غير مسبوقة لكل من الشركاء الحاليين والجدد الذين يمتلكون أفضل تقنيات الاستكشاف، لاستغلال موارد النفط والغاز على النحو الأمثل، في واحد من أكبر الأحواض التي تزخر بالموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم.

وتماشياً مع استراتيجيتها الجديدة للتكرير والبتروكيماويات، تعتزم أدنوك، بناء أكبر مجمع متكامل في موقع واحد في العالم لعمليات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، في الرويس، حيث تعمل الشركة على مضاعفة إنتاجها من البتروكيماويات ثلاث مرات، ليصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً في عام 2025.

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