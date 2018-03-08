معهد إم إم إس لإعداد المدربين يبدأ عملياته في الإمارات

بدأ معهد إم إم إس العالمي المتخصص في مجال التدريب والتوجيه الحياتي والعملي أعماله في الإمارات. وتأسس هذا المعهد الرائد منذ 44 عاماً، ورحب معهد إم إم إس للتدريب والاستشارات في دبي بأول دفعة من المشاركين الطموحين مؤخراً لينضموا بذلك إلى دورة تدريبية مُكثفة من 60 ساعة مُوزعة على جزأين. تقوم هذه الدورة على منهاج إم إم أس الذي ثبت نجاحه وفاعليته، بالإضافة إلى المبادئ الرئيسية للاتحاد الدولي للمدربين.

وأشار مانع السويدي، الشريك الأول بالمعهد إلى أن دخول معهد بحجم وقيمة معهد إم إم إس إلى السوق الإماراتي جاء في التوقيت المثالي، حيث تسعى الدولة إلى إعداد قادة التغيير والمستقبل قبل معرض إكسبو 2020. تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات في قطاع التدريب على مستوى العالم تبلغ 2.4 مليار دولار، بما يضعه في المرتبة الثانية من حيث سرعة النمو بعد تقنية المعلومات.