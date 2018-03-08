آخر الأخبار

معهد إم إم إس لإعداد المدربين يبدأ عملياته في الإمارات

المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:

المعهد يستقبل أول دفعة من المتدربين | من المصدر

طباعة Email

بدأ معهد إم إم إس العالمي المتخصص في مجال التدريب والتوجيه الحياتي والعملي أعماله في الإمارات. وتأسس هذا المعهد الرائد منذ 44 عاماً، ورحب معهد إم إم إس للتدريب والاستشارات في دبي بأول دفعة من المشاركين الطموحين مؤخراً لينضموا بذلك إلى دورة تدريبية مُكثفة من 60 ساعة مُوزعة على جزأين. تقوم هذه الدورة على منهاج إم إم أس الذي ثبت نجاحه وفاعليته، بالإضافة إلى المبادئ الرئيسية للاتحاد الدولي للمدربين.

وأشار مانع السويدي، الشريك الأول بالمعهد إلى أن دخول معهد بحجم وقيمة معهد إم إم إس إلى السوق الإماراتي جاء في التوقيت المثالي، حيث تسعى الدولة إلى إعداد قادة التغيير والمستقبل قبل معرض إكسبو 2020. تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات في قطاع التدريب على مستوى العالم تبلغ 2.4 مليار دولار، بما يضعه في المرتبة الثانية من حيث سرعة النمو بعد تقنية المعلومات.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon