2.9 % نمو اقتصاد دبي نهاية الربع الثالث 2017

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حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً حقيقياً خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الماضي، محرزاً نسبة بلغت 2.9%، حيث قدّر الناتج الحقيقي لإمارة دبي بقيمة بلغت 297.3 مليار درهم، وفق تقارير مركز دبي للإحصاء.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن هذا النمو جاء متقارباً مع معدلات النمو النصف سنوية والربعية من العام 2017، حيث سجل النمو 2.8% خلال النصف الأول، و3.3% خلال الربع الأول من العام نفسه.

وأشار المهيري إلى أن أنشطة خدمات الإقامة والطعام كانت الأكثر نمواً في اقتصاد إمارة دبي، إذ نما النشاط بنسبة بلغت 8.0%، فيما ساهم في النمو المتحقق بمعدل 13.2% خلال فترة الـتسعة شهور الأولى من العام الماضي، تلتها الأنشطة العقارية، حيث حققت نمواً بنسبة 7.6%، كما ساهمت في النمو المتحقق للإمارة بمعدل 17.3%.

وتابع المهيري: في حين نما نشاط النقل والتخزين بنسبة 4.8%، مبيناً أنه كان النشاط الأكثر دفعاً للنمو، حيث أسهم بمعدل 20.3% من مجمل النمو المتحقق، والجدير بالذكر أن هذه الأنشطة جميعها ساهمت بما يزيد على 50% من النمو المحقق في إمارة دبي.

نشاط التجارة

كما أوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن البيانات تشير إلى أن نشاط التجارة استمر بالحفاظ على المرتبة الأولى من حيث مساهمته في الناتج الحقيقي لإمارة دبي، بالرغم من تحقيقه نمواً طفيفاً، حيث أسهم بما نسبته 26.2% من مجمل الاقتصاد، ثم تلاه نشاط النقل والتخزين بنسبة مساهمة بلغت 12.6%، وجاء ثالثاً من حيث المساهمة في مجمل الاقتصاد القطاع المالي على مستوى إمارة دبي، مساهماً بما نسبته 10.2%، فيما تسهم هذه الأنشطة الثلاثة مجتمعة بنسبة 49% من مجمل اقتصاد الإمارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.