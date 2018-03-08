«سافيلز»: سوق دبي الفاخر يستأثر باهتمام المستثمرين العالميين

توقع تقرير حديث نشره موقع كور سافيلز أن يستمر الطلب القوي على سوق دبي الفاخر والأكثر فخامة في المدى الطويل في ضوء موقع دبي كمقصد سياحي عالمي، ومركز اقتصادي يقع على بعد 5 ساعات طيران إلى نحو ثلث سكان العالم.

وفي غمرة نمو السوق، والنضج المستمر، والعمق والسيولة المضافة على خلفية النمو السكاني، فإن الضغوط الديموغرافية يُرجح أن تستمر في تشكيل وجه المدينة بطريقة تجعل المناطق الرئيسة أكثر بروزاً ورغبة. وإن مراكز المدينة التي تشكلت بفعل التحول الديموغرافي ستشهد ارتفاعاً طبيعياً في الأسعار مدفوعة بالرغبة، وندرة الأراضي المحيطة بها.

أدنى

وأضاف التقرير أن أسعار العقارات الفاخرة بدبي هي الآن من بين الأدنى مقارنة بأي مركز عالمي آخر. فهي أقل بـ40% من سنغافورة وبـ50% من موسكو وباريس. كما أن السوق الأكثر فخامة غير باهظة نسبياً، بمتوسط أسعار أقل بـ60-70% من مدن مثل شنغهاي وطوكيو.

وتابع: إمكانات الاستثمار طويلة الأجل في الشريحة الفخمة في دبي يعززها نظام ضريبي اسمي، ورسوم استثمار عقاري منخفضة. وهذه التكاليف المرتبطة بالشراء والتملك والبيع، يمكن أن تنتقص إلى حد كبير من الاستثمار، وبالتالي تقوض أساس جاذبية الأصول.

والتكاليف في مدن مثل هونغ كونغ تحمّل تكاليف الاستثمار حوالي 32%، في حين أن التكاليف في سنغافورة وطوكيو تحمّل ما يقرب من 20%، مشكلة رسوماً إضافية تعادل ربع قيمة شراء أو بيع أو تملك عقار ما. ومع رسوم شراء وبيع منخفضة، وشبه غياب لتكاليف التملك، فإن تكاليف الاستثمار بدبي لا تتجاوز 8%.